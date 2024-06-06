Мінус ще один корабель? Морські дрони ГУР результативно відвідали Крим

Безекіпажні катери успішно виконали завдання

У ніч на 6 червня, як виявилося, українські дрони атакували не лише НПЗ та нафтобазу на території РФ. У цей час морські безекіпажні катери ГУР відвідали і тимчасово окупований Крим. Там, мабуть, було знищено чергове судно супротивника.

Про це пише "Українська правда", посилаючись на джерело в Головному управлінні розвідки. За його даними, нова морська атака відбулася у Чорноморському районі тимчасово окупованого Криму.

Ціллю морських дронів української розвідки став рейдовий буксир.

"Вночі, о 3:45 пролунав вибух", — сказав співрозмовник видання.

Внаслідок операції вороже судно було знищено.

Варто зазначити, що нову атаку на Крим підтверджує і повідомлення моніторингово пабліка "Кримський вітер". Його автор у ніч на 6 червня писав, що було гучно в районі селища Чорноморське.

Також незабаром знищення корабля підтвердили вже й у розвідці. Там пообіцяли розкрити подробиці пізніше.

Раніше "Телеграф" писав, що 12 квітня 2024 року чотири дрони атакували Новошахтинський нафтопереробний завод (НПЗ) у Ростовській області. Тоді місцева влада заявила, що всі безпілотники були збиті.