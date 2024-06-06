Окупантів лишають без нафти: дрони атакували одразу дві області РФ, спалахнули пожежі (відео)

Новошахтинський завод нафтопродуктів знаходиться приблизно за 60 км на північ від Ростова

У четвер, 6 червня, на Новошахтинському заводі нафтопродуктів (НПЗ) в Ростовській області прогриміли вибухи та почалася сильна пожежа. Постраждалих внаслідок атаки немає.

Кадри пожежі на нафтопереробному заводі публікують місцеві телеграм-канали. Російські ЗМІ повідомляють, що завод у Ростовській області атакували безпілотники.

Це буде вже третя атака на НПЗ у Новошахтинську. Перші дві були у березні та квітні цього року, після них, за повідомленнями росіян, завод зупиняв роботу.

Новошахтинський завод нафтопродуктів знаходиться приблизно за 60 км на північ від Ростова. Це єдиний НПЗ у Ростовській області.

Губернатор Ростовської області підтвердив факт удару дронами по Новошахтинському НПЗ.

"Внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа на Новошахтинському нафтопереробному заводі. На місці працюють служби екстреного реагування. Інформація про постраждалих уточнюється", — написав Васілій Голубєв.

Рятувальники почали гасити вогонь, однак цю роботу довелося припинити. За словами Голубєва, гасіння пожежі призупинили через повторну атаку.

Наразі пожежа локалізована на площі 100 кв.м. Загиблих та постраждалих немає.

Вибухи у Бєлгороді

Не спали також і жителі Бєлгородщини. Так званий губернатор області В'ячеслав Гладков повідомив, що нібито дрони-камікадзе атакували нафтобазу на території Старооскольського міського округу.

Внаслідок вибуху сталося займання одного з резервуарів. Пожежу було оперативно ліквідовано. Вибуховою хвилею тільки вибило вікна у будівлі охорони. Постраждалих немає.

Традиційно влада Бєлгорода звинуватила Україну в обстрілі. Натомість українська сторона поки не прокоментувала це.

Раніше "Телеграф" писав, що 12 квітня 2024 року, чотири дрони атакували Новошахтинський нафтопереробний завод (НПЗ) у Ростовській області. Тоді місцева влада заявила, що усі безпілотники були збиті.