Оккупантов оставляют без нефти: дроны атаковали сразу две области РФ, вспыхнули пожары (видео)

Новошахтинский завод нефтепродуктов находится примерно в 60 км к северу от Ростова.

В четверг, 6 июня, на Новошахтинском заводе нефтепродуктов (НПЗ) в Ростовской области прогремели взрывы и начался сильный пожар. Пострадавших в результате атаки нет.

Кадры пожара на нефтеперерабатывающем заводе публикуют местные телеграмм-каналы. Российские СМИ сообщают, что завод в Ростовской области атаковали беспилотники.

Это будет уже третья атака на НПЗ в Новошахтинске. Первые две были в марте и апреле этого года, после которых, по сообщениям россиян, завод останавливал работу.

Новошахтинский завод нефтепродуктов находится примерно в 60 км к северу от Ростова. Это единственный НПЗ в Ростовской области.

Губернатор Ростовской области подтвердил факт удара дронами по Новошахтинскому НПЗ.

"В результате атаки БПЛА возник пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. На месте работают службы экстренного реагирования. Информация о пострадавших уточняется", — написал Василий Голубев.

Спасатели начали тушить огонь, однако эту работу пришлось прекратить. По словам Голубева, тушение пожара приостановили из-за повторной атаки.

Позже сообщили, что пожар локализован на площади 100 кв.м. Погибших и пострадавших нет.

Взрывы в Белгороде

Не спали и жители Белгородщины. Так называемый губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что якобы дроны-камикадзе атаковали нефтебазу на территории Старооскольского городского округа.

В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров. Пожар был оперативно ликвидирован. Взрывной волной только выбило окна в здании охраны. Пострадавших нет.

Традиционно власти Белгорода обвинили Украину в обстреле. Украинская сторона пока не прокомментировала это.

Ранее "Телеграф" писал, что 12 апреля 2024 года четыре дрона атаковали Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Ростовской области. Тогда местные власти заявили, что все беспилотники были сбиты.