В России беспилотники атаковали очередной НПЗ: после взрывов возник пожар (фото, видео)

Также топливная инфраструктура горела еще в одном регионе РФ

В пятницу, 17 мая, утром было громко не только Новороссийске, порт которого атаковали беспилотники. Также под ударом БПЛА оказался нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, что в Краснодарском крае РФ.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы и местная администрация. Отмечается, что после атаки дронов на НПЗ начался пожар.

В свою очередь оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что утром 17 мая была совершена атака с использованием 2 БПЛА на "гражданскую инфраструктуру" в Туапсе. Там обвинили в этом Украину.

Сообщается, что в результате падения летательного аппарата произошло возгорание на территории НПЗ, а специальные службы приступили к тушению. По предварительной информации, пострадавших нет. Позже появилось сообщение, что пожар был локализован.

В сети также появились видео, на которых зафиксирован пожар на территории НПЗ. Также обнародовано видео с моментом атаки. Как отмечают в пабликах, на одном из видео можно увидеть украинский беспилотник большого радиуса действия "Лютый".

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Туапсе на карте

НПЗ в Туапсе

Кроме того, была атакована топливная инфраструктура и в Белгородской области. Как сообщил местный губернатор Вячеслав Гладков, дрон атаковал автозаправочную станцию рядом с селом Бессоновка.

По его словам, в результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров. Пожарными расчетами очаг возгорания был ликвидирован.

Бессоновка на карте

Напомним, ночью 17 мая Новороссийск оказался под атакой беспилотников. В городе работала российская противовоздушная оборона, были слышны сильные взрывы, после одного из них в порту возник пожар.

Кроме того, во временно оккупированном российскими террористами Крыму в ночь на 17 мая снова раздавались взрывы. Под атакой находился Севастополь, оккупанты заявили о работе противовоздушной обороны и якобы десятках беспилотников.