В оккупированном Крыму снова взрывы: под атакой Севастополь

Были слышны взрывы и стрельба в районе оккупированного Севастополя и Балаклавы

Во временно оккупированном российскими террористами Крыму в ночь на 17 мая снова раздавались взрывы. Под атакой находился Севастополь, оккупанты заявили о работе противовоздушной обороны и якобы десятках атакующих беспилотников.

Об этом сообщили российские пропагандисты и местные каналы. Также информацию подтвердили представители оккупационных "властей" полуострова.

По данным медиа, были слышны взрывы и стрельба в районе оккупированного Севастополя и Балаклавы. Российские террористы традиционно врут, что все воздушные цели якобы были сбиты, "повреждений гражданской инфраструктуры нет".

Однако после взрывов исчез свет в Балаклаве. Вероятно, беспилотники атаковали Балаклавскую ТЭС, построенную уже во времена оккупации Крыма. Это важный объект, сильно влияющий на энергоснабжение в районе.

Кстати, чуть позже гауляйтер Развожаев признал якобы падение обломков беспилотника на подстанцию "Севастополь". Эта подстанция расположена неподалеку от Балаклавской ТЭС, поэтому, скорее всего, именно она была мишенью атаки.

Напомним, что крымскому аэродрому "Бельбек" достается уже вторые сутки подряд, ведь в ночь на 16 мая там также прогремели взрывы. Отметим, что в ту ночь было громко почти по всей территории временно оккупированного Крыма, взрывы гремели в Керчи, Саках, Симферополе, Севастополе, Джанкое, Евпатории, Новофедоровке и Гвардейском.

Вечером 16 мая в сети появились новые спутниковые снимки аэродрома "Бельбек" во временно оккупированном Крыму, по которому в ночь на 16 мая был нанесен удар. Судя по снимкам, российские террористы потеряли три самолета от ракет.