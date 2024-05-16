Взрывы в Крыму: партизаны сообщили о поражении важного военного объекта россиян

Из-за поражения объекта истребители россиян могут остаться без боекомплекта

В результате удара по временно оккупированному Крыму вечером 15 мая украинские ракеты поразили главный артиллерийский склад военного аэродрома "Бельбек". На нем хранятся боеприпасы для самолетов, атакующих украинские города.

Об этом сообщило крымское партизанское движение "АТЕШ". По данным партизан, попадание в состав было точным и вызвало для россиян разрушительные последствия.

"Агенты "АТЕШ" из состава военных аэродрома "Бельбек" сообщают о точном попадании и многочасовой дальнейшей детонации главного склада ракетно-артиллерийского вооружения (в/ч 80189)", – говорится в сообщении.

На складе "Бельбека" хранилось подавляющее большинство ракет разных типов для истребителей Су-27, Су-30 и МиГ-31, базирующихся на оккупированном полуострове. Таким образом, российские истребители могут оказаться без боекомплекта по причине ликвидации склада. Кроме этого, из-за вторичной детонации значительные повреждения получила инфраструктура аэродрома.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 15 мая взрывы прогремели в Севастополе, Евпатории и Симферополе. При этом в сети предполагается, что это была работа американских ракет ATACMS.

Также мы писали, что временно оккупированный Крым вечером 15 мая подвергся массированному ракетному удару. По предварительным данным, взрывы слышали в Керчи, Саках, Симферополе, Севастополе, Джанкое, Евпатории, Новофедоровке и Гвардейском. В Севастополе противовоздушная оборона работала дольше всего, а у Керчи в очередной раз перекрыли Крымский мост.