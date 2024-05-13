Попали в склад боеприпасов: на оккупированной Луганщине после прилета начались мощные взрывы (фото, видео)

На месте продолжается сильный пожар

В понедельник, 13 мая, в городе Сорокино (до декоммунизации Краснодон. — Ред.) на временно оккупированной территории Луганской области начался пожар и раздаются взрывы. Местные Telegram-каналы сообщают, что было попадание в склад боеприпасов.

Также в местных пабликах публикуют многочисленные фото и видео, на которых можно увидеть большой столб дыма. Также на видео слышны взрывы.

Кроме того, сообщается, что въезд в город перекрыт. В то же время официальной информации об инциденте пока нет.

Следует добавить, что Сорокино находится недалеко от границы с Россией. А расстояние от города до ближайшей линии фронта составляет около 130 километров. Чем именно был нанесен удар, пока не сообщается.

Сорокино на карте

Кроме того, в соцсетях появилась информация, что якобы был поражен штаб российской армии. Однако подтверждения этой информации тоже нет.

Также появилось видео, на котором зафиксирован момент удара. Внимание, на нем находится ненормативная лексика.

Напомним, 10 мая во временно оккупированных российскими террористами Ровеньках Луганской после прилета в городе загорелась нефтебаза, которую используют российские оккупанты в интересах своих подразделений. По данным оккупационных властей, в результате удара погибли трое россиян, еще семеро получили ранения — четверо из них в тяжелом состоянии.