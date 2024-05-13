Влучили в склад боєприпасів: на окупованій Луганщині після прильоту почалися потужні вибухи (фото, відео)

На місці триває сильна пожежа

У понеділок, 13 травня, у місті Сорокине (до декомунізації Краснодон. — Ред.) на тимчасово окупованій території Луганської області почалась пожежа та лунають вибухи. Місцеві Telegram-канали повідомляють, що було влучання в склад боєприпасів.

Також у місцеві пабліки публікують численні фото та відео, на яких можна побачити великий стовп диму. Також на відео чути вибухи.

Крім того, повідомляється, що в'їзд у місто перекрито. Водночас офіційної інформації щодо інциденту поки немає.

Варто додати, що Сорокине знаходиться недалеко від кордону з Росією. А відстань від міста до найближчої лінії фронту складає близько 130 кілометрів. Чим саме було завдано удару наразі не повідомляється.

Сорокине на мапі

Крім того, в соцмережах з'явилася інформація, що нібито було уражено штаб російської армії. Проте підтвердження цієї інформації теж немає.

Також з'явилося відео, на якому зафіксовано момент удару. Увага, на ньому присутня ненормативна лексика.

Нагадаємо, 10 травня у тимчасово окупованих російськими терористами Ровеньках Луганської після "прильоту" в місті загорілася нафтобаза, яку використовують російські окупанти в інтересах своїх підрозділів. За даними окупаційної влади, внаслідок удару загинуло троє росіян, ще семеро отримали поранення – четверо з них у важкому стані.