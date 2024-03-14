Окупантам прилетіло "вітання" від ЗСУ? РосЗМІ пишуть про ракетний удар на полігоні в Луганській області (карта)

Від Трьохізбенки до міста Луганськ близько 60 кілометрів

У середу, 13 березня, на шикування російської армії у районі тимчасово окупованого села Трьохізбенка Луганської області прилетіла ракета. Відомо про щонайменше 10 ліквідованих окупантів.

Про це повідомив народний депутат від партії "Слуга Народу", заступник комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Мисягін.

"У районі окупованої Трьохізбенки щось велике прилетіло по полігону, на якому в цей момент проходило тренування, або побудова російських окупантів", — написав він.

Трьохізбенка в Луганській області

Згідно з даними Google maps від Трьохізбенки до міста Луганськ близько 60 кілометрів.

За даними російського видання ASTRA, все відбулося вранці 13 березня на військовому полігоні у районі окупованого села Трьохізбенка. Удар, який накрив полігон, ліквідував мінімум 10 російських військовослужбовців. Проте точна кількість поранених та загиблих ще не визначена.

Повідомляється, що точний тип ракети ще не встановлено, проте росЗМІ пишуть, що є припущення про застосування 3 ракет HIMARS.

Варто зазначити, що це не перший удар по шикуванню окупантів. 28 лютого ракета HIMARS знову прилетіла по скупченню окупантів під час нагородження. Інцидент стався у населеному пункті Оленівка в Донецькій області. В результаті удару загинуло 19 людей і ще 12 отримали поранення. Серед загиблих нібито багато офіцерів, а сам командир бригади був поранений.