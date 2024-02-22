ЗСУ таки "жахнули" полігон окупантів на Херсонщині: нові подробиці від військових

Гуменюк не розкрила, яке озброєння було використане для атаки

У четвер, 22 лютого, у Силах оборони України підтвердили удар по полігону російських окупантів на лівому березі Херсонській області. Було знищено близько 60 окупантів.

Про це сказала речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі "Київ24". За її словами, вся ця профанація з постановкою прапора і бігством звідти була феєрично завершена тим, як вчора відпрацювали по одному з полігонів, де власне і готують відповідні штурмові групи

Гуменюк каже внаслідок удару було знищено десятки російських окупантів. Мовиться про 60 російських солдатів.

"Робота була проведена досить результативно, до щонайменше 60 загарбників точно вже більше не повернуться на бойові позиції, а решту даних ми ще дорозвідуємо", — додала речниця.

Гуменюк не розкрила, яке озброєння було використане для атаки, але наголосила, що Сили оборони "використовують всю наявну зброю та потужність".

Що передувало

Після удару по військовому полігону в селі Трудовському, що неподалік окупованої Волновахи, росіяни знову скаржаться на аналогічний удар. Цього разу вибухи пролунали на Херсонщині. Про це писати в z-каналах у месенджері Telegram, в яких вже почали звинувачувати в недбалості військового керівництва і навіть деяких зрадників у генеральному штабі. "Трагічна" подія трапилась біля Подо-Калинівки.

Подо-Калинівка в Херсонській області. Фото - deepstatemap

Про кількість ліквідованих росіян поки даних не надходило, проте, судячи з повідомлень одного з російських "блогерів", ситуація там аналогічна прильоту Трудівському. Тобто йдеться про шикування солдатів, під час якого було завдано удару ракетою HIMARS.

При цьому пропагандисти скаржаться на те, що інформація про шикування могла бути злита українським військовим самими ж окупантами, а можливо, була передана безпосередньо високопоставленими офіцерами.

Раніше "Телеграф" писав, що у двох регіонах РФ вночі 22 лютого чули вибухи. В атаці звинуватили так званий "київський режим" і сказали, що територія РФ була атакована безпілотником та зенітною ракетою С-200.