Чим закінчиться війна з РФ? Українців запитали про найреалістичніший підсумок, що думають люди

Українці загалом вірять у перемогу ЗСУ

Переважна більшість українців (65%) вірять, що війна з РФ завершиться поверненням під контроль Київа всіх територій, включно із Донбасом та Кримом. Зокрема, 14% вірять, що бойові дії будуть перенесені на територію Росії.

При цьому тих, хто допускає певні територіальні втрати, стало бульше. Про це свідчать результати опитування КМІС.

Але в інституті зазначили, що порівняно з травнем 2022 року стало трохи менше українція, які вважають реалістичним сценарій повного відновлення територіальної цілісності. За рік на 8% поменьшало тих, хто вірять, що війна завершиться поверненням під контроль України всіх територій, включно із Донбасом та Кримом. Ще у 2023 році частка таких людей складала 71%.

Водночас за рік на 7% більше стало тих, хто допускає, що в результаті війни можуть бути певні втрати. Серед цих людей 19% вважають, що війна завершиться втриманням територій, які контролюються зараз. Ще 9% вірять у визволення всіх територій, які Україна контролювала до 24 лютого 2022 року. Решта 4% говорять про визволення всіх територій разом із Донбасом, але без Криму.

Графік 5. На Вашу думку, що виглядає як найбільш реалістичний результат війни для України?

У всіх регіонах думки населення досить близькі. Зокрема, у всіх регіонах 63-66% вірять у повне відновлення територіальної цілісності. Допускають певні втрати приблизно 31-34% населення.

Графік 6. Найбільш реалістичний результат війни в регіональному вимірі

Справка

Опитування КМІС проводилося 5-10 лютого серед 1202 респондентів. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України, а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном.

Раніше "Телеграф" писав, що наступні пів року на фронті будуть цікавими. При цьому особливих змін, найімовірніше, не станеться. Про це сказав начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов.