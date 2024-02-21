Чи буде новий наступ росіян на Київ: Данілов дав прогноз

За два роки війни, вважає він, можливості росіян скоротилися

Після захоплення Авдіївки російські окупанти розпочали наступ на іншому напрямку. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів, яка ймовірність, що ворог знову спробує захопити Київ.

За його словами, наразі росіяни не мають тих можливостей, які мали у лютому 2022 року. Про це Данілов говорив в інтерв’ю українській журналістці Наталії Мосейчук.

"Не буде такого, що вони тут пануватимуть. Вони це збиралися робити ще тоді, коли в них були зовсім інші можливості. За ці два роки війни ми повбивали їм ті зуби, які у них були в лютому 2022-го року. Наші війська їх оточують, оточують, оточують і їх більше не стає", — заявив Данилов.

На підтвердження своїх слів він навів один факт. Якби Росії вистачало власних сил, вона б не просила допомоги в інших тоталітарних країн.

"Якби вони були здатні, вони б не зверталися до КНДР чи Ірану", — наголосив секретар РНБО.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку генерал-майора Збройних сил Австралії у відставці та військового стратега Міка Райана, новий російський наступ неминучий. Він назвав найімовірніший напрямок.