Шойгу доповів Путіну про успіх у Кринках: у ЗСУ відреагували

У ЗСУ не підтверджують заяви росіян

Заяви російського міністра оборони Сергія Шойгу про те, що окупанти нібито вибили ЗСУ з плацдарму на лівому березі Дніпра в районі Кринок, не відповідають дійсності. Проте ситуація там залишається напруженою.

Як інформує пресслужба Сил оборони півдня у своєму telegram-каналі, російські окупанти не змогли досягти успіху в штурмах, а тому у своєму стилі почали поширювати дезінформацію.

"Сили оборони півдня України продовжують утримувати зайняті позиції, завдаючи значних втрат ворогові", — йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що минулої доби загарбники намагалися штурмувати в районі Кринок лише один раз, зазнали суттєвих втрат і відступили на початкові позиції.

Нагадаємо, напередодні Шойгу доповів російському диктатору Володимиру Путіну про те, що Кринки нібито "були зачищені", а на лівому березі Дніпра у ЗСУ залишилося лише кілька людей, які "ховаються в лісах".

Як повідомлялося раніше, начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов говорив, що ситуація на фронті залишається складною, але не критичною. При цьому він підтверджував інформацію про те, що українським військовим не вистачає снарядів.