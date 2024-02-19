"Абсолютно новий тип війни": у ЄС розповіли, яких змін варто чекати на фронті в Україні

Війна в Україні – це траншеї Першої світової та штучний інтелект "Зоряних війн"

Світу варто готуватися до того, що російське вторгнення в Україну трансформується у війну нового типу, в якому новітні технології застосовуватимуться разом із тактикою Першої світової війни.

Як розповів під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції голова дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель, він нещодавно побував на українському заводі з виготовлення дронів і це його дуже вразило.

"Це буде абсолютно новий тип війни — з траншеями Першої світової війни та штучним інтелектом "Зоряних війн", — сказав дипломат.

За його словами, у майбутньому на полі бою вирішальну роль відіграють безпілотники та використання штучного інтелекту для їхньої координації.

При цьому він зазначив, що Заходу варто прискорити процес передачі військової допомоги Україні, оскільки протистояння з Росією затягується і стає дедалі технологічнішим.

Як повідомлялося раніше, Боррель також зазначив, що Захід не має часу на нерішучість, оскільки результат війни може бути вирішений на полі бою в найближчі три місяці. При цьому зазначив, що Європі необхідно бути рішучішою у питаннях постачання озброєння, оскільки від цього може багато чого залежати.