"Абсолютно новый тип войны": в ЕС рассказали, каких изменений следует ожидать на фронте в Украине

Война в Украине – это траншеи Первой мировой и искусственный интеллект "Звездных войн"

Миру следует готовиться к тому, что российское вторжение в Украину трансформируется в войну нового типа, в котором новейшие технологии будут применяться вместе с тактикой Первой мировой войны.

Как рассказал во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности председатель дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель, он недавно побывал на украинском заводе по изготовлению дронов и это его очень поразило.

"Это будет совершенно новый тип войны — с траншеями Первой мировой войны и искусственным интеллектом "Звездных войн"", — сказал дипломат.

По его словам, в будущем на поле боя решающую роль сыграют беспилотники и использование искусственного интеллекта для их координации.

При этом он отметил, что Западу следует ускорить процесс передачи военной помощи Украине, поскольку противостояние с Россией затягивается и становится все более технологичным.

Как сообщалось ранее, Боррель также отметил, что у Запада нет времени на нерешительность, поскольку исход войны может быть решен на поле боя в ближайшие три месяца. При этом отметил, что Европе необходимо быть более решительной в вопросах поставки вооружения, поскольку от этого может многое зависеть.