"Абсолютно новый тип войны": в ЕС рассказали, каких изменений следует ожидать на фронте в Украине
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Война в Украине – это траншеи Первой мировой и искусственный интеллект "Звездных войн"
Миру следует готовиться к тому, что российское вторжение в Украину трансформируется в войну нового типа, в котором новейшие технологии будут применяться вместе с тактикой Первой мировой войны.
Как рассказал во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности председатель дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель, он недавно побывал на украинском заводе по изготовлению дронов и это его очень поразило.
"Это будет совершенно новый тип войны — с траншеями Первой мировой войны и искусственным интеллектом "Звездных войн"", — сказал дипломат.
По его словам, в будущем на поле боя решающую роль сыграют беспилотники и использование искусственного интеллекта для их координации.
При этом он отметил, что Западу следует ускорить процесс передачи военной помощи Украине, поскольку противостояние с Россией затягивается и становится все более технологичным.
Как сообщалось ранее, Боррель также отметил, что у Запада нет времени на нерешительность, поскольку исход войны может быть решен на поле боя в ближайшие три месяца. При этом отметил, что Европе необходимо быть более решительной в вопросах поставки вооружения, поскольку от этого может многое зависеть.