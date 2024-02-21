Шойгу доложил Путину об успехе в Крынках: в ВСУ отреагировали

В ВСУ не подтверждают заявления россиян

Заявления российского министра обороны Сергея Шойгу о том, что оккупанты якобы выбили ВСУ из плацдарма на левом берегу Днепра в районе Крынок не соответствуют действительности. Однако ситуация там остается напряженной.

Как информирует пресс-служба Сил обороны юга в своем telegram-канале, российские оккупанты не смогли добиться успеха в штурмах, а потому в своем стиле начали распространять дезинформацию.

"Сил обороны юга Украины продолжают удерживать занятые позиции, нанося значительные потери врагу", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что за прошедшие сутки захватчики пытались штурмовать в районе Крынок лишь один раз, понесли существенные потери и отступили на изначальные позиции.

Напомним, накануне Шойгу доложил российскому диктатору Владимиру Путину о том, что Крынки якобы "были зачищены", а на левом берегу Днепра у ВСУ осталось лишь несколько человек, которые "прячутся в лесах".

Как сообщалось ранее, начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что ситуация на фронте остается сложной, но не критической. При этом он подтверждал информацию о том, что украинским военным не хватает снарядов.