Есть серьезные риски: на каком этапе сейчас война, рассказал ушедший на фронт легендарный спортсмен

Идет война на уничтожение Украины как народа, как нации

Война в Украине будет продолжительной и то, как она закончится, полностью зависит от украинцев. И речь не только о военных, ведь нужно найти правильный рычаг мотивации для всех.

Чтобы в ряды ВСУ присоединялись новые люди, а находившиеся на фронте бойцы понимали, что смогут отдохнуть не только тогда, когда получат ранения, или умрут. Такое мнение высказал бывшая первая ракетка Украины по большому теннису Сергей Стаховский, который с начала полномасштабного вторжения присоединился к борьбе с врагом в составе спецподразделения СБУ "Альфа".

На вопрос журналистов о том, на каком этапе сейчас война, он прямо ответил, что на самом сложном.

"На самом сложном, я бы сказал. Потому что сейчас у всех украинцев испаряется эйфория, каждый перестает думать о том, что в Украине война. Каждый начинает думать о том, что нужно жить, нужно себя развивать. А здесь идет война не за какие-то территории", что они там условно отрежут нас от Днепра, возьмут Харьков и на этом все закончится – нет. Они ведут войну на уничтожение Украины как народа, как нации", – сказал Сергей Стаховский.

По его словам, если мы все не будем смотреть на эту проблему именно через такую призму и не готовиться к долгой войне, то мы ее проигрываем.

"Это объективно. Я из Украины убегать никуда не собираюсь. Я сюда вернулся не для того, чтобы отсюда убегать. И это надо осознать нам всем. Потому что их больше. Нам нужно быть более эффективными", — добавил бывший спортсмен.

Что касается продолжительности войны во временном измерении, то, по мнению легенды украинского тенниса, сложно что-либо прогнозировать.

"Не владею информацией, которую имеют люди, стоящие в руководстве государства, поэтому мне сложно это сказать. Но морально нам становится сложнее. Потому что военным, которые полтора или два года не менялись и видят перед собой картину, что домой они вернутся или раненым, или погибшим, энтузиазма это не прибавляет", — сказал он.

Стаховский подчеркнул, что сейчас очень важно найти правильные и мотивационные слова для украинцев, чтобы они активнее мобилизовали и шли служить.

"Так как когда тебя загребают с улицы, это не мотивация, а просто какое-то наказание", — добавил он.

Ранее "Телеграф" писал, к чему украинцам следует готовиться на третьем году полномасштабной войны, а на что лучше даже не надеяться.