Враг активно атакует три направления: какая сейчас ситуация на фронте (карта)

Враг несет большие потери, но пытается выбить украинских воинов с их позиций

За последние сутки на фронте произошло 81 боевое столкновение. Больше всего атак за это время было зафиксировано на Марьинском, Бахмутском и Запорожском направлениях.

Российские оккупанты не оставляют попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Об этом говорится в свежей сводке Генштаба от 20 февраля.

Отмечается, что наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 пункту управления, 4 складам боеприпасов и 5 артиллерийским средствам противника.

Так, на Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать российских оккупантов недалеко от Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области. Там за сутки удалось отбить 21 атаку врага.

На Бахмутском направлении отражены 14 атак захватчиков в районах Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. При этом вражеский авиационный удар потерпел Нью-Йорк Донецкой области.

В то же время 11 атак были отражены на Запорожском направлении. Это произошло возле Малиновки и Работиного.

Также на Авдеевском направлении украинские защитники отбили 9 атак врага возле Ласточкиного, Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Лиманском направлении противник при поддержке авиации 6 раз атаковал украинские подразделения в районах Тернов Донецкой области и Белогоровки Луганской области.

Еще 4 безуспешные попытки наступления захватчики предприняли на Купянском направлении в районе Синьковки Харьковской области. Противник нанес авиаудары по населенным пунктам Харьковской области, таким как Синьковка, Петропавловка, Купянск.

На Новопавловском направлении противник 1 раз пытался совершить наступление в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ВСУ назвали количество российских оккупантов, которое было ликвидировано в ходе боев за Авдеевку.