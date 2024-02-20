"Благодарим каждого воина, помним о каждой потере": в ВСУ показали фото обороны Авдеевского коксохима

Цена, которую оккупанты заплатили за захват города, колоссальная

Бойцы 3-го полка ССО ВС Украины с первого дня полномасштабной войны с Россией стояли на защите Авдеевки. Воины показали фоторепортаж с Авдеевского коксохимического завода, который являлся одной из самых укреплённых позиций в районе.

"Военнослужащие полка успешно работали на разных позициях, неся свой вклад в оборону этого восточного рубежа. Благодарим каждого воина и помним о каждой потере. Вернем все украинские земли и отомстим за всех Героев, отдавших жизнь за свободу нашей страны", — подписали кадры в Telegram-канале ССО ВС Украины.

Украинские воины стойко держали оборону

Россияне сбросили на коксохим огромное количество бомб

Героизм наших бойцов впечатляет

Защитники оборонялись в условиях острой нехватки вооружения

Оператор БПЛА на Авдеевском коксохиме

Напомним, активная оборона Авдеевки длилась четыре месяца. Цена, которую оккупанты заплатили за захват города, колоссальная. За это время они потеряли 47 186 человек личного состава. Кроме того, армия РФ лишилась под Авдеевкой 364 танков, 248 артиллерийских систем, 748 боевых бронемашин и пяти самолетов.

Ранее бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады показали видео из подвалов коксохимического завода в Авдеевке. Внутри завода наши воины прятались от постоянных обстрелов противника, там был стабилизационный пункт. Медики спасали раненых даже тогда, когда от очередных КАБов сыпался потолок.

Как сообщал "Телеграф", в ночь с 16 на 17 февраля командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский объявил, что согласно полученному распоряжению, украинские военные вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. Он подчеркнул, что окружения не допущено, личный состав выведен, а украинские воины заняли оборону на определенных рубежах.