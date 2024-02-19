Россияне расстреляли шестерых военнопленных в Авдеевке: в 110-м ОМБр ВСУ назвали фамилии погибших воинов

Тяжелораненых военнослужащих не удалось вовремя эвакуировать

В 110-й отдельной механизированной бригаде имени генерала-хорунжого Марка Безручко назвали фамилии расстрелянных российскими оккупантами шести украинских воинов, попавших в плен на захваченной оккупантами позиции "Зенит" в Авдеевке. На обнародованном россиянами видео родственники опознали Георгия Павлова, Андрея Дубницкого, Ивана Житника. Также по данным бригады, враг расстрелял Александра Зинчука и Николая Савосика. Имя шестого расстрелянного бойца пока не установлено.

Об этом руководство 110-й ОМБр написало на своей странице в Facebook. Утверждается, что никаких шансов эвакуировать бойцов не было.

"Выход личного состава 110-й бригады из Авдеевки происходил в условиях непрерывной бомбардировки вражеской авиацией и артиллерийских обстрелов, постоянных атак fpv-дронов, атак на эвакуационные автомобили, обстрелов эвакуационных путей. Нескольких тяжело раненных и погибших не удалось эвакуировать. Противник развивал быстрое, масштабное наступление, не оставляя шансов для повторных попыток", — говорится в сообщении.

Россияне расстреляли тяжелораненых украинских пленных

В бригаде отмечают, что из-за полного окружения опорного пункта "Зенит" было принято решение связаться с координационным центром и организациями, ведущими переговоры с враждебной стороной по обмену пленных. Было якобы договорено о предоставлении помощи нашим тяжелораненым безоружным военным, в соответствии с международными правилами ведения войны и законами, защищающими военнопленных.

"Враг сообщил координаторам этого процесса, что соглашается провести эвакуацию наших раненых и оказать им помощь, а в дальнейшем — обменять. Наши военнослужащие получили приказ сохранить свои жизни", — пишет 110 ОМБр.

Позже в сети, на вражеских ресурсах, появилось видео с захваченной позиции "Зенит", на котором оккупанты показали тела расстрелянных украинских воинов. Пока удалось установить личности пятерых из шести.

"За преступления против наших военных мы дадим достойный ответ! Отомстим за каждого нашего замученного воина! Невыносимо больно за собратьев. Искренние соболезнования семьям павших воинов. Честь и Вечная Слава павшим героям", — подчеркнули в сообщении.

Расстрел безоружных защитников Украины — очередное тяжкое преступление России. Казнь военнопленных — грубое нарушение норм международного гуманитарного права и Женевской конвенции об обращении с военнопленными. За тяжкое международное преступление непременно последует суровое наказание.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о реакции украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца на очередные расстрелы украинских пленных. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека убежден, что время расплаты для каждого российского преступника обязательно наступит.