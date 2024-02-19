"Будет суровое наказание": омбудсмен Лубинец отреагировал на новые расстрелы украинских пленных

"Россию остановит только сила, сплоченность и страх перед ответственностью"

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на шокирующее видео очередной казни украинских военных россиянами. Он отметил, что оккупанты продолжают цинично нарушать нормы Международного права.

Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале. Уполномоченный отметил, что в ходе мониторинга медиа он обнаружил сразу два новых преступления.

Первый произошел вблизи Авдеевки, когда преступники расстреляли тяжелораненых украинских воинов. А второй случился неподалеку от села Веселое (Бахмутский район), где в упор расстреляли пленных украинцев.

"Не желая оставлять пленных вживых, оккупанты намеренно убивают украинских защитников… Российские солдаты делают вид, что берут в плен и казнят безоружных защитников Украины. Для России нет законов и правил. Расстреливая военнопленных, страна-агрессор грубо и цинично нарушает нормы международного гуманитарного права и Женевских конвенций…Подчеркиваю, казнь военнопленных — грубое нарушение норм международного гуманитарного права и Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Это тяжкое международное преступление, за которое будет суровое наказание. Обращаю внимание мирового сообщества на очередные военные преступления РФ и на то, что Россия, захватив определенные территории, двигается дальше. Для страны-агрессорки не существует границ, где она остановится. Россию остановит только сила, сплоченность и страх перед ответственностью, потому что безнаказанность провоцирует порождение еще большего зла", — подчеркивает он.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что россияне убили группу украинских воинов. Пленным защитникам связали руки.