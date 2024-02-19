"Буде сувора кара": омбудсмен Лубінець відреагував на нові розстріли українських полонених

"Росію зупинить лише сила, згуртованість та страх перед відповідальністю"

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на шокуюче відео чергової страти українських військових росіянами. Він зазначив, що окупанти продовжують цинічно порушувати норми Міжнародного права.

Про це він написав у своєму офіційному Telegram-каналі. Уповноважений зазначив, що під час моніторингу медіа він виявив одразу два нові злочини.

Перший стався поблизу Авдіївки, коли злочинці розстріляли тяжкопоранених українських воїнів. А другий стався неподалік села Веселе (Бахмутський район), де впритул розстріляли полонених українців.

"Не бажаючи залишати полонених живими, окупанти умисно вбивають українських захисників… Російські солдати роблять вигляд, що беруть у полон і страчують беззбройних оборонців України. Для Росії не існує законів і правил. Розстрілюючи військовополонених, країна-агресор грубо і цинічно порушує норми міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій… Наголошую, страта військовополонених — грубе порушення норм міжнародного гуманітарного права та Женевської конвенції про поводження військовополоненими.

Це тяжкий міжнародний злочин за який буде суворе покарання. Звертаю увагу світової спільноти на чергові воєнні злочини РФ і на те, що Росія, захопивши певні території, рухається далі. Для країни-агресорки не існує кордонів, де вона зупиниться. Росію зупинить лише сила, згуртованість та страх перед відповідальністю, бо безкарність провокує породження ще більшого зла", — наголошує він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що росіяни вбили групу українських воїнів. Полоненим захисникам зв’язали руки.