Окупанти розстріляли українських військовополонених поблизу Авдіївки: злочин потрапив на відео

Розстріл стався біля села Веселе

Російські окупанти продовжують відкрито порушувати правила і звичаї ведення бойових дій. У тому числі вони не гребують розстрілювати українських військових, які здалися в полон.

Ще одним доказом такої поведінки поділилася пресслужба Сухопутних військ ЗСУ, яка оприлюднила кадри страти у своєму telegram-каналі.

"Сьогодні вранці в смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" росіяни вкотре показали своє ставлення до МГП (міжнародного гуманітарного права — ред.) розстрілявши 2-х українських військовополонених", — сказано в повідомленні.

На записі з дрона видно, як двоє українських військових здаються в полон переважаючим російським силам. Один з окупантів підходить до бійців ЗСУ, мабуть, щоб роззброїти, а після цього розстрілює їх з автомата.

Згідно з повідомленнями у ЗМІ, інцидент стався неподалік села Веселе на Донеччині.

Саме відео містить жорстокі кадри, тому "Телеграф" його публікувати не буде. Однак охочі можуть переглянути його на каналі Сухопутних військ ЗСУ за цим посиланням.

Як повідомляв "Телеграф", раніше подібний випадок був наприкінці грудня 2023 року неподалік Роботиного у Запорізькій області, — там військові з російської 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії розстріляли трьох бійців 82-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ.