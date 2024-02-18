Оккупанты расстреляли украинских военнопленных близ Авдеевки: преступление попало на видео

Расстрел произошел возле села Веселое

Российские оккупанты продолжают в открытую нарушать правила и обычаи ведения боевых действий. В том числе они не гнушаются расстреливать украинских военных, которые сдались в плен.

Очередным доказательством такого поведения поделилась пресс-служба Сухопутных войск ВСУ, которая обнародовала кадры казни в своем telegram-канале.

"Сегодня утром в полосе ответственности ОСУВ "Хортица" россияне в очередной раз показали свое отношение к МГП (международному гуманитарному праву — ред.) расстреляв 2-х украинских военнопленных", — сказано в сообщении.

На записи с дрона видно, как двое украинских военных сдаются в плен превосходящим российским силам. Один из оккупантов подходит к бойцам ВСУ, по всей видимости, чтобы разоружить, а после этого в упор расстреливает их из автомата.

Согласно сообщениям в СМИ, инцидент произошел неподалеку от села Веселое в Донецкой области.

Само видео содержит жестокие кадры, а потому "Телеграф" его публиковать не будет. Однако желающие могут просмотреть его на канале Сухопутных войск ВСУ по этой ссылке.

Как сообщал "Телеграф", ранее подобный случай был в конце декабря 2023 года неподалеку от Работиного в Запорожской области, — там военные из российской 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии расстреляли троих бойцов 82-ой отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины.