Розстріл цивільних російською ДРГ на Сумщині: прокуратура розкрила деталі та показала фото

Жертви їхали на авто у 5-кілометровій прикордонній зоні

У суботу, 27 січня, в Сумської області російська розвідувально-диверсійна група розстріляла двох цивільних місцевих жителів. Загиблі були братом та сестрою.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора. Трагедія сталася біля села Андріївка Хотінської громади Сумського району.

За даними слідства, окупанти обстріляли транспортний засіб із цивільними, які їхали дорогою між двома селами. 54-річний чоловік, який був за кермом, та його 68-річна сестра загинули.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу. Досудове розслідування здійснюється УСБУ в Сумській області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв 26 січня попередив, що на північному кордоні України з РФ наразі дуже небезпечно. Росіяни активізували роботу диверсійних груп.