Расстрел гражданских российской ДРГ на Сумщине: прокуратура раскрыла детали и показала фото

Жертвы ехали на авто в 5-километровой пограничной зоне

В субботу, 27 января, в Сумской области российская разведывательно-диверсионная группа расстреляла двух гражданских местных жителей. Погибшие были братом и сестрой.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора. Трагедия произошла возле села Андреевка Хотинской общины Сумского района.

По данным следствия, оккупанты обстреляли транспортное средство с гражданскими, которые ехали по дороге между двумя селами. 54-летний мужчина, находившийся за рулем, и его 68-летняя сестра погибли.

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия обстрелов. Досудебное расследование осуществляется УСБУ в Сумской области.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев 26 января предупредил, что на северной границе Украины с РФ пока очень опасно. Россияне активизировали работу диверсионных групп.