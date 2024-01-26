Опасность для военных и гражданских: РФ усилила атаки севера Украины своими ДРГ

Украина проводит постоянные тренировки контрдиверсионных групп

На северной границе Украины с РФ сейчас очень опасно. Военные предупреждают, что противник активизировал работу диверсионных групп, но Силы обороны им противодействуют.

Об этом сообщает коммандующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев. По его словам, в приграничных районах Сумской области продолжаются боевые действия, которые представляют серьезную угрозу как военным, так и гражданским жителям. Вражеская армия использует разные виды оружия, включая артиллерию и авиацию. Большой угрозой является активность диверсионных групп противника.

"Враг активизировался в последнее время. Участились заходы диверсионных групп. Мы пытаемся, они и не проходят, но попытки есть", — отметил военнослужащий ВСУ.

В связи с этим украинские военные, стоящие на защите, активно противодействуют попыткам вражеских диверсантов. Командование Северной операционной зоны проводит постоянные тренировки контрдиверсионных групп, чтобы подготовить военных к выявлению и нейтрализации врага, пытающегося пересечь границу.

Генерал показал на видео, как тренируются украинские контрдиверсионные группы.

"Возле границы сейчас очень опасно, гражданским людям нужно быть подальше. Если говорят, что нужно немного дальше переселяться, лучше уехать", — сказал один из участников учений.

Напомним, ранее "Телеграф" разбирался, как сейчас обстоит ситуация с вражескими ДРГ в приграничных с РФ регионах Украины.