Только отвез ребенка: на Черниговщине российская ДРГ расстреляла мужчину в авто

Погибший работал водителем школьного автобуса

В Черниговскую область зашла российская диверсионно-разведывательная группа и расстреляла авто с гражданским мужчиной. Трагедия произошла в полукилометре до российской границы.

Это произошло около 5 утра между селами Гремячка и Леоновка, сообщил "Суспільному" начальник Новгород-Северской РВА Сергей Сергиенко. Мужчина отвез своего ребенка на автобус, а по дороге назад был убит россиянами.

Расстояние от российской границы до дороги, на которой расстреляли мужчину

"Была информация от главы общины, что мужчина успел отвезти своего ребенка на автобус в Семеновку и возвращался в Костобобров. Был заход ДРГ. К сожалению, мы потеряли мужчину", — отметил он.

Сергиенко уточнил, что погибший был 1961 года рождения. Он работал водителем школьного автобуса в селе Костобобров.

Стоит отметить, что ранее начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус заявлял, что Россия всего за несколько недель способна сформировать достаточную группировку для повторного наступления на Черниговщину. Однако, оборона с украинской стороны в 2022 году и в 2023 — это совсем разные вещи и россияне это понимают, добавил он.

Напомним, в Министерстве внутренних дел Украины в декабре сообщили, что российские оккупанты активизировали диверсионно-разведывательные группы в Сумской и Харьковской областях. Одну из них успешно выбили за линию государственной границы на Сумщине.