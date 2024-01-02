Россия способна вновь вторгнуться на Черниговщину - глава ОВА Чаус

В этом году Украина будет работать над своей обороной

Россия способна сформировать всего за несколько недель достаточную группу людей для повторного наступления на Черниговщину. Но вопрос остается в том, станут ли оккупанты делать это.

Об этом в ходе пресс-конференции сказал начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, пишет "Суспільне". По его словам, оборона с украинской стороны в 2022 году и в 2023 — это совсем разные вещи и россияне это понимают.

"Или они это сделают, или нет, зависит и от того, насколько мы будем работать с точки зрения наращивания фортификаций. Они все видят, летают, где могут, где-то кто-то ездит, мы же этого не исключаем. Они понимают ситуацию. Фортификация 2023 года относительно фортификации 2022 года — это совсем другой уровень", — сказал Чаус.

Он также добавил, что оборону будут усиливать и дальше и чем больше эти работы будут проводиться, тем меньше вероятность повторной попытки врага наступать на территорию Черниговщины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что военный эксперт Михаил Жирохов рассказал, когда ждать нового наступления я российских оккупантов. В 2024 году могут произойти значительные сдвиги и это связано с двумя причинами.