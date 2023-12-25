"Россияне готовятся": военный эксперт рассказал, когда ждать нового наступления врага

Останавливаться они не планируют

Президентские выборы в России не приведут к тому, что россияне снизят штурмовые действия по линиям фронта. Напротив, как отмечали иностранные военные эксперты, вполне возможно наступление с новой силой, которой следует ожидать летом.

Такое мнение высказал военный эксперт Михаил Жирохов изданию OBOZ.UA. В то же время о наступательных действиях со стороны Украины пока речь не может, ведь многое зависит от западной поддержки.

По словам Жирохова, президент Чехии, экс-глава Военного комитета НАТО Петр Павел сказал очевидные вещи, когда заявил, что в 2024 году в войне в Украине могут произойти "значительные сдвиги" из-за двух обстоятельств — "выборы" в России и выборы в США. В частности, первые запланированы на март, вторые – на ноябрь. Чешский лидер считает, что Путин будет ждать решения украинского вопроса до выборов в США и надеяться на победу Трампа. Однако это не значит, что в войне будет пауза.

"Что касается паузы, то я уверен, что россияне останавливаться не будут. Прошедшие в марте перевыборы Путина станут стартом для новой волны мобилизации. Очевидно, что на лето россияне готовят наступательные операции", — отметил военный эксперт.

Он подчеркнул, что об этом говорят западные аналитики. Но приводит в пример то, что в материале Bild уже расписаны планы России на захват Харькова, города Днепра и раздел Украины по реке Днепр. К тому же, подобное прогнозируют и некоторые британские военные эксперты.

"Очевидно, что ни о каких наступательных операциях украинских Сил обороны не может идти, пока не понятна ситуация с военной помощью со стороны США. Следовательно, чешский президент прав", — сказал Жирохов.

Ранее "Телеграф" писал, что шансы того, что россияне возьмут Авдеевку под свой контроль зависят от политического решения Украины, как это было с Бахмутом.