Финальный аккорд 2023-го года: в ВСУ рассказали о потерях РФ за декабрь, цифры поражают

Защитниками уничтожено значительное количество вооружения/военной техники российских войск

Последний месяц 2023-го года выдался щедрым на количество уничтоженного противника и его техники. Счет идет на десятки тысяч.

Об этом сообщил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк. Он отметил, что в декабре 2023 года Силами обороны Украины ликвидировано около 29 970 человек личного состава противника.

Также нашими защитниками уничтожено значительное количество вооружения/военной техники российских войск:

419 танков;

715 боевых бронированных машин;

551 артиллерийская система;

31 РСЗО;

23 установки ПВО;

1 корабль;

931 единица автотехники;

140 единиц спецтехники.

Кроме этого, украинские защитники сбили 6 самолетов, а также 681 БПЛА и 142 вражеские ракеты.

Напомним, ранее мы писали о том, что потери россиян в технике в разы больше, чем у ВСУ, но не во всем. Данные аналитиков за полтора года полномасштабного вторжения.

Также мы сообщали о том, что потери россиян в войне против Украины растут каждый день, значительно превышая украинские. В частности, за последнюю неделю ноября, потери россиян в технике были в 3-6 раз больше, чем потери ВСУ.