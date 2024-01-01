Финальный аккорд 2023-го года: в ВСУ рассказали о потерях РФ за декабрь, цифры поражают
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Защитниками уничтожено значительное количество вооружения/военной техники российских войск
Последний месяц 2023-го года выдался щедрым на количество уничтоженного противника и его техники. Счет идет на десятки тысяч.
Об этом сообщил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк. Он отметил, что в декабре 2023 года Силами обороны Украины ликвидировано около 29 970 человек личного состава противника.
Также нашими защитниками уничтожено значительное количество вооружения/военной техники российских войск:
- 419 танков;
- 715 боевых бронированных машин;
- 551 артиллерийская система;
- 31 РСЗО;
- 23 установки ПВО;
- 1 корабль;
- 931 единица автотехники;
- 140 единиц спецтехники.
Кроме этого, украинские защитники сбили 6 самолетов, а также 681 БПЛА и 142 вражеские ракеты.
Напомним, ранее мы писали о том, что потери россиян в технике в разы больше, чем у ВСУ, но не во всем. Данные аналитиков за полтора года полномасштабного вторжения.
Также мы сообщали о том, что потери россиян в войне против Украины растут каждый день, значительно превышая украинские. В частности, за последнюю неделю ноября, потери россиян в технике были в 3-6 раз больше, чем потери ВСУ.