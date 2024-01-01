Фінальний акорд 2023-го року: у ЗСУ розповіли про втрати РФ за грудень, цифри вражають

Захисниками знищено значну кількість озброєння/військової техніки російських військ

Останній місяць 2023 року видався щедрим на кількість знищеного противника та його техніки. Рахунок іде на десятки тисяч.

Про це повідомив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Він зазначив, що у грудні 2023 року Силами оборони України ліквідовано близько 29 970 осіб особового складу противника.

Також нашими оборонцями знищено значну кількість озброєння / військової техніки російських військ:

419 танків;

715 бойових броньованих машин;

551 артилерійську систему;

31 РСЗВ;

23 установки ППО;

1 корабель;

931 одиницю автотехніки;

140 одиниць спецтехніки.

Окрім цього, нашими захисниками збито 6 літаків, а також 681 БпЛА та 142 ворожих ракети.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що втрати росіян у техніці в рази більші, ніж у ЗСУ, але не в усьому. Дані аналітиків за півтора роки повномасштабного вторгнення.

Також ми повідомляли про те, що втрати росіян у війні проти України зростають щодня, значно перевищуючи українців. Зокрема, за останній тиждень листопада втрати росіян у техніці були в 3-6 разів більшими, ніж втрати ЗСУ.