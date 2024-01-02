Росія здатна знову вторгнутися на Чернігівщину – голова ОВА Чаус

Цього року Україна працюватиме над своєю обороною

Росія здатна сформувати лише за кілька тижнів достатню групу людей для повторного наступу на Чернігівщину. Але питання залишається в тому, чи окупанти робитимуть це.

Про це під час пресконференції сказав начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, пише "Суспільне". За його словами, оборона з українського боку у 2022 році та у 2023 — це зовсім різні речі, і росіяни це розуміють.

Чи вони це зроблять, чи ні, залежить і від того, наскільки ми будемо працювати з погляду нарощування фортифікацій. Вони всі бачать, літають, де можуть, десь хтось їздить, ми ж цього не виключаємо. Вони розуміють ситуацію. "Фортифікація 2023 року щодо фортифікації 2022 року — це зовсім інший рівень", — сказав Чаус.

Він також додав, що оборону посилюватимуть і далі й чим більше ці роботи проводитимуться, тим менша ймовірність повторної спроби ворога наступати на територію Чернігівщини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військовий експерт Михайло Жирохов розповів, коли чекати нового наступу я російських окупантів. 2024 року можуть відбутися значні зрушення і це пов’язано з двома причинами.