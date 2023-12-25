"Росіяни готуються": військовий експерт розповів, коли очікувати нового наступу ворога

Зупинятись вони не планують

Президентські вибори у Росії не призведуть до того, що росіяни зменшать штурмові дії по лініях фронту. Навпаки, як зауважували іноземні військові експерти, цілком можливий наступ з новою силою, якого варто очікувати влітку.

Таку думку висловив військовий експерт Михайло Жирохов виданню OBOZ.UA. Водночас про наступальні дії з боку України поки що йтися не може, адже багато залежить від західної підтримки.

За словами Жирохова президент Чехії, ексглава Військового комітету НАТО Петр Павел сказав очевидні речі, коли заявив, що 2024 року у війні в Україні можуть відбутися "значні зрушення" через дві обставини – "вибори" в Росії та вибори у США. Зокрема, перші заплановані на березень, другі на листопад. Чеський лідер вважає, що Путін чекатиме на розв'язання українського питання до виборів у США та сподіватиметься на перемогу Трампа. Проте це не означає, що у війні буде пауза.

"Щодо паузи, то я впевнений, що росіяни зупинятися не будуть. Перевибори Путіна, які пройдуть у березні, стануть стартом для нової хвилі мобілізації. Очевидно, що на літо росіяни готують наступальні операції", — зауважив військовий експерт.

Він наголосив, що про це говорять західні аналітики. Та наводить як приклад те, що в матеріалі Bild вже розписані плани Росії на захоплення Харкова, міста Дніпра та розподіл України по річці Дніпро. До того ж подібне прогнозують і деякі британські військові експерти.

"Очевидно, що наразі про жодні наступальні операції українських Сил оборони не може йтися, поки що не зрозуміла ситуація з військовою допомогою з боку США. Отже, чеський президент має рацію", — сказав Жирохов.

Раніше "Телеграф" писав, що шанси того, що росіяни візьмуть Авдіївку під свій контроль залежать від політичного рішення України, як це було з Бахмутом.