"Залишаються варіанти": військовий експерт назвав умову, за якої росіяни можуть взяти Авдіївку

Ситуація важка, але не критична

Авдіївський напрямок — один з найгарячіших, адже ворог проводить численні штурми та атаки, які наші військові відбивають. Проте шанси того, що росіяни візьмуть місто під свій контроль залежать від політичного рішення України, як це було з Бахмутом.

Таку думку висловив військовий експерт Михайло Жирохов виданню OBOZ.UA. Він зауважив, що резерви у Росії чималі.

Погодні умови та стан ґрунту значно зменшують атаки артилерією та й безпілотників вороги запускають менше, проте це їм не заважає штурмувати позиції маленькими піхотними групами. А людські резерви у них дебелі.

На питання щодо того, чого варто очікувати далі від подій на лінії зіткненні на Авдіївському напрямку та інших військовий експерт зауважив, що все залежатиме від багатьох факторів, які неможливо передбачити.

Росіяни наступають, бо мають резерви.

"Причому, резерви для наступу в них є не тільки на Куп’янському, але й на Бахмутському, на Авдіївському напрямку та на напрямку Роботине. Вони відбили частину позицій, які ми взяли під контроль влітку", — додає Жирохов.

За його словами, росіяни мають достатньо потужну систему рекрутинга, який дозволяє їм підсилюватися контрактниками. Зокрема, у бій були пущені підрозділи "Шторм-Z" – своєрідний аналог "Вагнера", які формуються з ув’язнених.

"Тобто сили та засоби у них є, вони зберегли їх в літніх боях. Тому вони можуть наступати ще на кількох напрямках. Отже, ситуація там важка", — сказав військовий експерт.

Ситуацію на фронту, зокрема і під Авдіївкою, він називає важкою, проте не критичною. Ба більше, як зазначив Жирохов, ґрунти та погода там не такі вже критичні, щоб не можна було наступати піхотними групами. Артилерія працює менше, безпілотники можна використовувати досить обмежено, проте піхотні групи, які наступають по лісу мають частковий успіх.

Проте щодо захоплення Авдіївки військовий має обнадійливу точку зору.

" Я думаю, якщо не буде ухвалено політичного рішення, як це було у випадку з Бахмутом, то в Авдіївці залишаються варіанти. Якщо не утримання, то збереження певних позицій", — сказав він.

Раніше "Телеграф" писав, що український журналіст Юрій Бутусов розповів про ситуацію з військами України на Авдіївському напрямку. Зокрема, й те, що до складу військ зараховано поповнення.