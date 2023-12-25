"Остаются варианты": военный эксперт назвал условие, при котором россияне могут взять Авдеевку

Ситуация трудная, но не критическая

Авдеевское направление – одно из самых горячих, ведь враг проводит многочисленные штурмы и атаки, которые наши военные отражают. Однако шансы того, что россияне возьмут город под свой контроль, зависят от политического решения Украины, как это было с Бахмутом.

Такое мнение высказал военный эксперт Михаил Жирохов изданию OBOZ.UA. Он отметил, что резервы у России немалые.

Погодные условия и состояние почвы значительно уменьшают атаки артиллерией и беспилотников враги запускают меньше, однако это не мешает штурмовать позиции маленькими пехотными группами. А человеческие резервы у них немалые.

На вопрос о том, чего следует ожидать дальше событий на линии столкновения на Авдеевском направлении и других военный эксперт отметил, что все будет зависеть от многих факторов, которые невозможно предусмотреть.

Россияне наступают, потому что имеют резервы.

"Причем, резервы для наступления у них есть не только на Купянском, но и на Бахмутском, на Авдеевском направлении и на направлении Работиного. Они отвоевали часть позиций, которые мы взяли под контроль летом", — добавляет Жирохов.

По его словам, у россиян достаточно мощная система рекрутинга, которая позволяет им усиливаться контрактниками. В частности, в бой были пущены подразделения "Шторм-Z" – своеобразный аналог "Вагнера", формируемый из заключенных.

"То есть силы и средства у них есть, они сохранили их в летних боях. Поэтому они могут наступать еще в нескольких направлениях. Следовательно, ситуация там тяжелая", — сказал военный эксперт.

Ситуацию на фронте, в том числе и под Авдеевкой, он называет тяжелой, но не критичной. Более того, как отметил Жирохов, почвы и погода там не такие уж критические, чтобы нельзя было наступать пехотными группами. Артиллерия работает меньше, беспилотники можно использовать достаточно ограниченно, однако пехотные группы, наступающие по лесу, имеют частичный успех.

Однако по поводу захвата Авдеевки военный имеет обнадеживающую точку зрения.

"Я думаю, если не будет принято политическое решение, как это было в случае с Бахмутом, то в Авдеевке остаются варианты. Если не удержание, то сохранение определенных позиций", — сказал он.

Ранее "Телеграф" писал, что украинский журналист Юрий Бутусов рассказал о ситуации с войсками Украины на Авдеевском направлении. В том числе и то, что в состав войск отнесено пополнение.