Ситуація навколо Бахмуту: військовий назвав наступне місто, на яке підуть росіяни

Перекинути війська з-під Бахмуту терористи не зможуть, зате будуть перти вперед, як дурні

Російські терористи активізувалися у районі Бахмута – на півдні та на заході від міста. Це може вказувати на підготовку терористами нової спроби наступу, який на цей раз буде спрямований на Часів Яр.

Про це сказав військовий оглядач, полковник запасу і колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов в ефірі телеканалу FREEДОМ. На його думку, це можна вважати початком оборонної операції Часового Яру.

"Тому очевидно, що противник навряд чи зважиться перекидати велику кількість ресурсів, зосереджених на Бахмутському напрямку, на інші ділянки фронту, адже йому так само важливо просуватися в напрямку міської агломерації Слов'янська і Краматорська", – сказав він.

Селезньов вважає, що у зв'язку із цим якихось масштабних переміщень підрозділів терористів з-під Бахмуту на інші ділянки фронту чекати не варто. Зате варто очікувати на інтенсивні бойові дії.

"Що стосується інтенсивності бойових дій, то, швидше за все, ми в середньостроковій перспективі будемо спостерігати досить інтенсивні бойові дії російської армії, яка за підтримки своєї артилерії, і якоюсь мірою авіації, буде намагатися просуватися вперед в напрямку на Часів Яр", – резюмував він.

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