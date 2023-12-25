Ситуация вокруг Бахмута: военный назвал следующий город, на который пойдут россияне

Перебросить войска из-под Бахмута террористы не смогут, зато будут переть вперед, как дурные

Российские террористы активизировались в районе Бахмута – к югу и к западу от города. Это может указывать на подготовку террористами новой попытки наступления, которое в этот раз будет направлено на Часов Яр.

Об этом сказал военный обозреватель, полковник запаса и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире телеканала FREEДОМ. По его мнению, это можно считать началом оборонной операции Часов Яра.

"Поэтому очевидно, что противник вряд ли решится опрокидывать большое количество ресурсов, сосредоточенных на Бахмутском направлении, на другие участки фронта, ведь ему так же важно продвигаться в направлении городской агломерации Славянска и Краматорска", – сказал он.

Селезнев считает, что в связи с этим каких-либо масштабных перемещений подразделений террористов из-под Бахмута других участков фронта ждать не стоит. Зато стоит ожидать интенсивных боевых действий.

"Что касается интенсивности боевых действий, то, скорее всего, мы в среднесрочной перспективе будем наблюдать достаточно интенсивные боевые действия российской армии, которая при поддержке своей артиллерии, и в какой-то степени авиации, будет пытаться продвигаться вперед в направлении Часов Яр", — резюмировал он.

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