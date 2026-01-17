Чехия будет поставлять Украине самолеты, а россияне давят возле Гуляйполя. Хронология войны — день 1424

17 января "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре суббота, 17 января. Российские оккупанты продолжают давить на фронте, имея, по данным аналитиков, определенные успехи у Гуляйполя. В то же время оккупанты запускают в направлении области и областного центра ударные дроны.

Как проходит 1424-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 17 января — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Чехия будет поставлять Украине самолеты для борьбы с дронами, — Reuters. Речь идет о нескольких средних боевых самолетах, а также возможной поставке систем раннего предупреждения, например, пассивных радаров.

