Дроны над Украиной и ослабление давления россиян на фронте. Хронология войны — день 1422

15 января "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

В календаре четверг, 15 января. Российские оккупанты продолжают давить на фронте, хотя и количество боестолкновений за последние несколько суток сократилось с 200 до 118. Между тем ситуация с энергетикой в Украине критическая — в ближайшее время могут ввести чрезвычайную ситуацию.

Как проходит 1422-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 15 января – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Над Украиной фиксируются группы ударных дронов россиян.

