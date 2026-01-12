На фронте стало больше боев, а Россия продолжает атаки дронами. Хронология войны — день 1419

12 января "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре понедельник, 12 января. Прошедшие сутки Украина всеми силами пыталась восстановить поврежденную в результате российских атак инфраструктуру, в то время как РФ продолжала терроризировать страну, в частности, целый день атаковала Ровенщину. На фронте возросло количество боев — за сутки зафиксировали более 200 боевых столкновений, большинство из которых уже традиционно произошло на Покровском и Гуляйпольском направлениях.

Как проходит 1419-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 12 января – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В ряде областей Украины тревога, Россия атакует дронами.

Враг продвинулся в районе Шахова и Нового Шахова в Донецкой области, — DeepState.

Шахово и Новое Шахово на карте боевых действий в Донецкой области от DeepState

О новостях и событиях 11 января "Телеграф" рассказывал здесь: Удары по Ровенщине и Краматорску, обращение Зеленского. Хронология войны — день 1418

О том, что происходило 10 января, читайте в трансляции: Киеву возвращают свет, а Совбез ООН созывает срочное заседание. Хронология войны — день 1417

С ситуацией в Украине 9 января можно ознакомиться в этом материале: Зеленский назвал России сроки, а Киев приходит в себя после атаки. Хронология войны — день 1416