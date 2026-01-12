На фронті побільшало боїв, а Росія продовжує атаки дронами. Хронологія війни - день 1419

12 січня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі понеділок, 12 січня. Минулу добу Україна усіма силами намагалася відновити пошкоджену внаслідок російських атак інфраструктуру, тим часом як РФ продовжувала тероризувати країну, зокрема, цілий день атакувала Рівненщину. На фронті зросла кількість боїв — за добу зафіксували більш ніж 200 бойових зіткнень, більшість з яких вже традиційно відбулася на Покровському та Гуляйпільському напрямках.

Як проходить 1419-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 12 січня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 В низці областей України тривога, Росія атакує дронами.

Ворог просунувся у Шаховому та поблизу Нового Шахового в Донецькій області, — DeepState.

Шахове і Нове Шахове на карті бойових дій в Донецькій області від DeepState

