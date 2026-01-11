Нові атаки дронів РФ та "бавовна" у Воронежі. Хронологія війни - день 1418

11 січня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі неділя, 11 січня. Київ досі оговтується від атак Росії, тим часом як СБУ готує нові операції. На фронті не вщухають бої — за минулу добу зафіксували понад 135 бойових зіткнень, більшість з яких відбулася на Покровському та Гуляйпільському напрямках.

Як проходить 1418-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 11 січня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Україна під атакою "Шахедів", вибухи вже чули в Харкові.

Також під масованою атакою російський Воронєж, попередньо дрони атакували аеродром, внаслідок роботи ППО постраждала багатоповерхівка.

Тим часом карти бойових дій від DeepState станом на початок доби виглядають наступним чином:

Карта, де йдуть бої на межі Дніпропетровської області

Карта бойових дій в Сумській області DeepState 11.01.2026

Карта боїв в Донецькій області 11.01.2026

