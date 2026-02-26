Рус

Росія вдарила по Україні дронами та ракетами. Усі подробиці масованої атаки (фото)

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Атака по Україні Новина оновлена 26 лютого 2026, 06:41
Атака по Україні. Фото Колаж "Телеграфу"

У ніч на 26 лютого Росія завдала комбінованого масованого удару по Україні. Вибухи лунали в кількох областях, по яких били дронами та ракетами. Станом на 6:00 атака триває.

За даними моніторів було застосовано балістичні ракети, крилаті з бомбардувальників Ту-95 та Ту-160. Наслідки удару уточнюються.

Вночі та зранку вибухи лунали на Київщині, Харківщині, Запоріжжі, Чернігівщині тощо. Першими атакували українські міста "шахеди", ближче до 4 ранку Росія запустила балістику по Києву, зокрема ракети "Циркон". Станом на 6:00 триває атака дронами та крилатими ракетами.

Монітори повідомляють, що основним напрямком атаки стала столиця. Більшість крилатих ракет летить у напрямку Києва, де вже пролунали десятки вибухів.

Що відомо про наслідки атаки

Київ

За даними начальника КМВА Тимура Ткаченка, у столиці у Голосіївському районі внаслідок атаки сталось займання на території приватної садиби. У Печерському районі загорівся 2-поверховий приватний будинок. У Дарницькому районі росіяни пошкодили 9-поверховий житловий будинок. Інформація про постраждалих не надходила.

Запоріжжя

Росіяни атакували "Епіцентр". На місці атаки величезна пожежа, повідомили в ОВА. Є інформація про шість постраждалих. Після удару в одній девʼятиповерхівці зайнялась пожежа на 7 та 8 поверхах. В іншій — пошкоджені квартири, балкони та скління.

Також у торгівельному центрі виникла пожежа на площі 60 кв. м. Пошкоджено приватний будинок. Одне з влучання спричинило пошкодження даху ще одного ТЦ.

Епіцентр в Запоріжжі після удару
Епіцентр в Запоріжжі після удару
Наслідки атаки по Запоріжжю
Наслідки атаки по Запоріжжю
Наслідки атаки по Запоріжжю
Згоріле авто у Запоріжжі після атаки
Наслідки атаки по Запоріжжю
Дах ТЦ після влучання у Запоріжжі
Наслідки атаки по Запоріжжю
Наслідки атаки по Запоріжжю

Також відомо, що у Кривому Розі внаслідок атаки постраждало двоє людей. Пошкоджено багатоповерховий будинок, сталася пожежа.

Харків

За даними мера міста Ігоря Терехова, Харків атакували дронами та ракетами. У Київському та Шевченківському районах міста пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, приватний сектор, перебито газопровід. Є інформація про прямий удар по житловому багатоквартирному будинку в Харкові.

У Слобідському районі спалахнула пожежа, у Салтівському районі — зруйновано приватний житловий будинок. Кількість постраждалих від ворожого обстрілу міста наразі — 7 людей. Один з ударів цієї ночі прийшовся по Центральному парку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія атакувала Запоріжжя у роковини повномасштабного вторгнення. Були постраждалі.

Теги:
#Київ #Вибухи #Атака #Війна з РФ