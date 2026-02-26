Росія вдарила по Україні дронами та ракетами. Усі подробиці масованої атаки (фото)

У ніч на 26 лютого Росія завдала комбінованого масованого удару по Україні. Вибухи лунали в кількох областях, по яких били дронами та ракетами. Станом на 6:00 атака триває.

За даними моніторів було застосовано балістичні ракети, крилаті з бомбардувальників Ту-95 та Ту-160. Наслідки удару уточнюються.

Вночі та зранку вибухи лунали на Київщині, Харківщині, Запоріжжі, Чернігівщині тощо. Першими атакували українські міста "шахеди", ближче до 4 ранку Росія запустила балістику по Києву, зокрема ракети "Циркон". Станом на 6:00 триває атака дронами та крилатими ракетами.

Монітори повідомляють, що основним напрямком атаки стала столиця. Більшість крилатих ракет летить у напрямку Києва, де вже пролунали десятки вибухів.

Що відомо про наслідки атаки

Київ

За даними начальника КМВА Тимура Ткаченка, у столиці у Голосіївському районі внаслідок атаки сталось займання на території приватної садиби. У Печерському районі загорівся 2-поверховий приватний будинок. У Дарницькому районі росіяни пошкодили 9-поверховий житловий будинок. Інформація про постраждалих не надходила.

Запоріжжя

Росіяни атакували "Епіцентр". На місці атаки величезна пожежа, повідомили в ОВА. Є інформація про шість постраждалих. Після удару в одній девʼятиповерхівці зайнялась пожежа на 7 та 8 поверхах. В іншій — пошкоджені квартири, балкони та скління.

Також у торгівельному центрі виникла пожежа на площі 60 кв. м. Пошкоджено приватний будинок. Одне з влучання спричинило пошкодження даху ще одного ТЦ.

Епіцентр в Запоріжжі після удару

Наслідки атаки по Запоріжжю

Згоріле авто у Запоріжжі після атаки

Дах ТЦ після влучання у Запоріжжі

Наслідки атаки по Запоріжжю

Також відомо, що у Кривому Розі внаслідок атаки постраждало двоє людей. Пошкоджено багатоповерховий будинок, сталася пожежа.

Харків

За даними мера міста Ігоря Терехова, Харків атакували дронами та ракетами. У Київському та Шевченківському районах міста пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, приватний сектор, перебито газопровід. Є інформація про прямий удар по житловому багатоквартирному будинку в Харкові.

У Слобідському районі спалахнула пожежа, у Салтівському районі — зруйновано приватний житловий будинок. Кількість постраждалих від ворожого обстрілу міста наразі — 7 людей. Один з ударів цієї ночі прийшовся по Центральному парку.

