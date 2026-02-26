Россия ударила по Украине дронами и ракетами. Все подробности массированной атаки (фото)

Число пострадавших растет

В ночь на 26 февраля Россия нанесла комбинированный массированный удар по Украине. Взрывы раздавались в нескольких областях, по которым били дронами и ракетами. По состоянию на 06:00 атака продолжается.

По данным мониторов, были применены баллистические ракеты, крылатые с бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160. Последствия удара уточняются.

Ночью и утром взрывы раздавались в Киевской, Винницкой, Харьковской, Черниговской областях, Запорожье и т.д. Первыми атаковали украинские города "шахеды", ближе к 4 утра Россия запустила баллистику по Киеву, в том числе ракеты "Циркон". По состоянию на 06:00 продолжается атака дронами и крылатыми ракетами.

Мониторы сообщают, что основным направлением атаки стала столица. Большинство крылатых ракет летит в направлении Киева, где уже раздались десятки взрывов.

Что известно о последствиях атаки

Киев

По данным начальника КМВА Тимура Ткаченко, в столице в Голосеевском районе в результате атаки произошло возгорание на территории частного дома. В Печерском районе загорелся 2-этажный дом. В Дарницком районе россияне повредили 9-этажный жилой дом. Информация о пострадавших не поступала.

Запорожье

Россияне атаковали "Эпицентр". На месте атаки был огромный пожар, сообщили в ОВА. Есть информация о шести пострадавших. После удара в одной девятиэтажке начался пожар на 7 и 8 этажах. В другой — поврежденные квартиры, балконы и остекление.

Также в торговом центре возник пожар на площади 60 кв. м. Поврежден частный дом. Одно из попаданий повлекло за собой повреждение крыши еще одного ТЦ.

Эпицентр в Запорожье после удара

Крыша ТЦ после попадания в Запорожье

Сгоревший автомобиль в Запорожье после атаки

Последствия атаки по Запорожью

Последствия атаки по Запорожью

Также известно, что в Кривом Роге в результате атаки пострадали два человека. Поврежден многоэтажный дом, произошел пожар.

Харьков

По данным мэра города Игоря Терехова, Харьков атаковали дронами и ракетами. В Киевском и Шевченковском районах города повреждены многоквартирные жилые дома, частный сектор, перебит газопровод. Есть информация о прямом ударе по жилому многоквартирному дому в Харькове.

В Слободском районе начался пожар, в Салтовском районе — разрушен частный жилой дом. Число пострадавших от вражеского обстрела города сейчас — 7 человек. Один из ударов этой ночью пришелся по Центральному парку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия атаковала Запорожье в годовщину полномасштабного вторжения. Были пострадавшие.