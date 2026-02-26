Табуны "шахедов" над Украиной и взрывы в Полтаве. Хронология войны — день 1464

26 февраля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре четверг, 26 февраля. Давление русских продолжается по всей линии фронта. Оккупанты пытаются продвинуться в направлении Константиновки и Запорожья. Количество боестолкновений, по сравнению с позапрошлыми сутками, возросло до 216. В то же время мониторинговые чаты сообщают об угрозе массированного удара.

Как проходит 1464-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 26 февраля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Полтаве были слышны взрывы. Над Украиной фиксируются табуны "шахедов".

О новостях и событиях 25 февраля "Телеграф" рассказывал здесь: FPV-дроны долетают до Харькова, а Зеленский поговорил с Трампом. Хронология войны — день 1463

О происходящем 24 февраля читайте в трансляции: Вопросы территорий и работа над новыми обменами пленных. Хронология войны — день 1462

Ситуацией в Украине 23 февраля можно ознакомиться в этом материале: Взрыв в полиции Днепра и возможный теракт в Николаеве. Хронология войны — день 1461