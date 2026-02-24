Россия атаковала Запорожье в годовщину полномасштабного вторжения. Есть пострадавшие (фото и видео)

Повреждены пять многоэтажных домов

Поздно ночью 23 февраля с 23:10 до 23:45 россияне массированно обстреляли беспилотниками Запорожье. Пострадали пять человек, в том числе ребенок.

Что нужно знать:

Россия нанесла не менее 8 ударов по областному центру

Повреждены многоэтажки, нежилые здания и объекты инфраструктуры

Спасатели завершили работу, к ликвидации последствий обстрелов приступили коммунальщики

Как сообщили в ГСЧС, в ходе атаки по одному адресу произошло попадание в производственное здание рядом с девятиэтажкой. Возник пожар на площади 200 квадратных метров, который уже ликвидировали спасатели. Также повреждены рядом расположенные дома.

На другой локации зафиксировано попадание по открытой местности около жилых массивов. Повреждены пять пятиэтажек и автомобили, припаркованные во дворе.

Одна из поврежденных пятиэтажек

Работа спасателей

Поврежденная машина

Спасатели провели работы по поиску и оказанию помощи пострадавшим. Работы по ликвидации последствий очередного российского обстрела завершены.

Люди на месте атаки

Возник масштабный пожар

В Запорожской ОВА уточнили, что в результате вражеских обстрелов повреждены многоэтажки, нежилые здания и объекты инфраструктуры. Россияне нанесли не менее восьми ударов по Запорожью.

Вражеские беспилотники повредили жилые дома — коммунальщики уже приступили к работе по ликвидации последствий атаки, — говорится в сообщении

Напомним, предыдущей ночью, на 22 февраля, Россия совершила ракетно-дроновую атаку по Украине. Под ударом был ряд городов, включая Киев. Взрывы раздавались в столице, Полтаве, Кропивницком и Николаеве.

Как сообщал "Телеграф", экс-командующий аэромобильными войсками Украины и военный эксперт Иван Якубец предупредил, что весной и летом Россия может сместить приоритеты ударов по Украине из системы отопления на водоснабжение. При этом наибольшая угроза будет большим городам, таким как Киев, Одесса, Харьков и Днепр, а также областные центры.