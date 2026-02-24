Укр

Россия атаковала Запорожье в годовщину полномасштабного вторжения. Есть пострадавшие (фото и видео)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Авто ГСЧС, люди на одной из пострадавших локаций Новость обновлена 24 февраля 2026, 06:44
Авто ГСЧС, люди на одной из пострадавших локаций. Фото Коллаж "Телеграф"

Повреждены пять многоэтажных домов

Поздно ночью 23 февраля с 23:10 до 23:45 россияне массированно обстреляли беспилотниками Запорожье. Пострадали пять человек, в том числе ребенок.

Что нужно знать:

  • Россия нанесла не менее 8 ударов по областному центру
  • Повреждены многоэтажки, нежилые здания и объекты инфраструктуры
  • Спасатели завершили работу, к ликвидации последствий обстрелов приступили коммунальщики

Как сообщили в ГСЧС, в ходе атаки по одному адресу произошло попадание в производственное здание рядом с девятиэтажкой. Возник пожар на площади 200 квадратных метров, который уже ликвидировали спасатели. Также повреждены рядом расположенные дома.

На другой локации зафиксировано попадание по открытой местности около жилых массивов. Повреждены пять пятиэтажек и автомобили, припаркованные во дворе.

Последствия удара России по Запорожью 24.02.2026
Одна из поврежденных пятиэтажек
Спасатели на месте удара России по Запорожью 24.02.2026
Работа спасателей
Последствия удара России по Запорожью 24.02.2026
Поврежденная машина

Спасатели провели работы по поиску и оказанию помощи пострадавшим. Работы по ликвидации последствий очередного российского обстрела завершены.

Люди на месте удара России по Запорожью 24.02.2026
Люди на месте атаки
Пожар после удара России по Запорожью 24.02.2026
Возник масштабный пожар

В Запорожской ОВА уточнили, что в результате вражеских обстрелов повреждены многоэтажки, нежилые здания и объекты инфраструктуры. Россияне нанесли не менее восьми ударов по Запорожью.

Вражеские беспилотники повредили жилые дома — коммунальщики уже приступили к работе по ликвидации последствий атаки, — говорится в сообщении

Напомним, предыдущей ночью, на 22 февраля, Россия совершила ракетно-дроновую атаку по Украине. Под ударом был ряд городов, включая Киев. Взрывы раздавались в столице, Полтаве, Кропивницком и Николаеве.

Как сообщал "Телеграф", экс-командующий аэромобильными войсками Украины и военный эксперт Иван Якубец предупредил, что весной и летом Россия может сместить приоритеты ударов по Украине из системы отопления на водоснабжение. При этом наибольшая угроза будет большим городам, таким как Киев, Одесса, Харьков и Днепр, а также областные центры.

Теги:
#Запорожье #Пострадавшие #Атака #Беспилотники #Разрушения