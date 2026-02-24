Росія атакувала Запоріжжя у роковини повномасштабного вторгнення. Є постраждалі (фото і відео)

Пошкоджено п'ять багатоповерхових будинків

Пізно вночі 23 лютого з 23:10 до 23:45 росіяни масовано обстріляли безпілотниками Запоріжжя. Постраждали пʼятеро людей, зокрема дитина.

Що треба знати:

Росія завдала щонайменше 8 ударів по обласному центру

Пошкоджено багатоповерхівки, нежитлові будівлі та об'єкти інфраструктури

Рятувальники завершили роботу, до ліквідації наслідків обстрілів взялися комунальники

Як повідомили у ДСНС, через атаку за однією адресою сталося влучання у виробничу будівлю поруч із дев’ятиповерхівкою. Виникла пожежа на площі 200 квадратних метрів, яку вже ліквідували рятувальники. Також пошкоджено будинки, що розташовані поруч.

На іншій локації зафіксовано влучання по відкритій місцевості неподалік від житлових масивів. Пошкоджено п’ять п’ятиповерхівок та автомобілі, припарковані у дворі.

Одна з пошкоджених п'ятиповерхівок

Робота рятувальників

Пошкоджена машина

Рятувальники провели роботи з пошуку та наданню допомоги постраждалим. Роботи з ліквідації наслідків чергового російського обстрілу завершено.

Люди на місці атаки

Виникла масштабна пожежа

У Запорізькій ОВА уточнили, що внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені багатоповерхівки, нежитлові будівлі та об'єкти інфраструктури. Росіяни завдали щонайменше вісім ударів по Запоріжжю.

Ворожі безпілотники пошкодили житлові будинки — комунальники вже розпочали роботи з ліквідації наслідків атаки, — йдеться у повідомленні

Нагадаємо, попередньої ночі, на 22 лютого, Росія здійснила ракетно-дронову атаку по Україні. Під ударом була низка міст, у тому числі Київ. Вибухи лунали у столиці, Полтаві, Кропивницькому та Миколаєві.

Як повідомляв "Телеграф", екскомандувач аеромобільних військ України та військовий експерт Іван Якубець попередив, що навесні та влітку Росія може змістити пріоритети ударів по Україні із системи опалення на водопостачання. При цьому найбільша загроза буде для великих міст, таких як Київ, Одеса, Харків та Дніпро, а також обласних центрів.