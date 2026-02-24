Наліт дронів на Запоріжжя та вибух у Москві. Хронологія війни - день 1462
-
-
24 лютого "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла
На календарі вівторок, 24 лютого. Четверта річниця російського вторгнення в Україну супроводжують атаками окупантів на фронті. За минулу добу сталось 100 бойових зіткнень. Тим часом уже у двох українських містах були теракти, у яких постраждали поліцейські.
Як проходить 1462-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 24 лютого — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
00:00 Запоріжжя під масованою атакою БпЛА. У місті лунають безперервні вибухи.
У Москві прогримів потужний вибух. Поранено співробітника ДПС, його автомобіль повністю знищено.
