Росіяни атакують дронами та тиснуть на Запоріжжі. Хронологія війни - день 1460

22 лютого "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі неділя, 22 лютого. Російські окупанти продовжують тиснути на фронті та готують масштабний обстріл України. Кількість боєзіткнень, порівняно з попередніми днями, відчутно скоротилась — за минулу добу сталось 121. Найбільше атак було на Гуляйпільському та Покровському напрямках.

Як проходить 1460-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 22 лютого — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 На Запоріжжі та у Болграді Одеської області було чутно вибухи. Монітори фіксують "шахеди" над Україною.

